Сегмент готовой еды в России вырос почти на четверть

Сегмент готовой еды в России продолжает активно расти. В январе—марте в денежном выражении рынок вырос на 23,1% год к году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные совместного исследования Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ) и аналитической компании NTech.

За апрель—июнь оборот рынка может вырасти почти на 34,1% год к году, а штучные продажи — на 20,1%.

Аналитики утверждают, что популярность готовой еды связана с ускорением темпов городской жизни — российские потребители предпочитают не тратить время на приготовление, а покупают готовую еду. Кроме того, на популярность сегмента повлияла миграция молодежи в крупные города от родителей на самостоятельное проживание.

Участники рынка подтверждают рост спроса на готовую продукцию. В сети «Лента» в первом квартале продажи кулинарии выросли на 13% год к году. В «Магните» ее продажи увеличились более чем на 40% как в натуральном, так и денежном выражении. В «Самокате» сообщили, что в январе—марте спрос на категорию готовой еды увеличился на 18% год к году.

При этом тренд отличается от того, что происходит в целом на рынке. Совокупная выручка десяти крупнейших FMCG-сетей в первом квартале сократилась на 6,8 п.п. за год.