Доля импортной продукции в оптовом товарообороте компьютеров и электроники в России в среднем за первые три квартала 2026 года составила 59,6%. Показатель стал максимальным среди исследованных товарных категорий. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», результаты которого публикует ТАСС.

В лидирующую категорию входят компьютеры и периферийные устройства, смартфоны, телекоммуникационное оборудование, электронные компоненты и комплектующие. Следом по доле импорта расположились текстильные изделия (58,4%), мотоциклы и запчасти к ним (50,2%), бытовая техника (46,8%), а также парфюмерия и косметика (44,2%).

Наименьшая доля зарубежной продукции зафиксирована в оптовой торговле топливом — 1%. Среди других категорий с низкой зависимостью от импорта — металлы и металлические руды (7,1%), сельскохозяйственное сырье (8,1%), химическая продукция (10,3%) и продовольствие (15,1%).

Исследование основано на данных Росстата, полученных в ходе ежеквартального опроса около 6,5 тыс. организаций оптовой торговли из 82 регионов России.

Ранее в «Финэкспертизе» подсчитали, что доля импортной продукции в общем обороте оптовой торговли в России за первые три квартала 2026 года составила 17,2%. За год показатель снизился в 1,5 раза.