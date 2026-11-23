Правительство рассматривает возможность введения прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с кино. Кроме того, разработчиков и распространителей могут обязать регистрировать проекты в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), хранить данные пользователей в России и подключаться к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Инициативы обсуждаются в рамках законопроекта «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ». Правительство считает целесообразным распространить на игры механизм прокатных удостоверений, действующий в киноиндустрии. Также обсуждается обязанность регистрировать проекты в реестре Роскомнадзора и выполнять требования к ОРИ. Госдума рассчитывает доработать документ и принять его в первом чтении до конца года.

Представители отрасли сомневаются в эффективности таких мер. Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников отмечает, что игры постоянно меняются: в них выходят обновления, дополнения и пользовательский контент. Поэтому удостоверение, выданное при релизе, быстро перестанет отражать фактическое содержание проекта. Кроме того, проверка каждой версии может привести к очередям, дополнительным затратам и задержкам выпуска.

Участников рынка также беспокоит, насколько одинаково требования будут применяться к российским и зарубежным разработчикам. Получение удостоверений иностранными компаниями, в частности из недружественных стран, может оказаться затруднительным. При этом часть игр уже подпадает под требования к ОРИ: например, PUBG Mobile включили в соответствующий реестр еще в 2023 году.

По данным Агентства стратегических инициатив, объем российского рынка видеоигр в 2025 году достиг 208 млрд руб. К 2030 году показатель может вырасти до 271 млрд руб. Представители индустрии опасаются, что новые регуляторные барьеры увеличат расходы разработчиков и платформ и затруднят развитие рынка.

Напомним, в Госдуме подготовили законопроект о прокатных удостоверениях для видеоигр еще в 2024 году.