«Лента» планирует оборудовать раменные в двух гипермаркетах — в Ростове-на-Дону и Черкесске. Компания ищет подрядчика для проведения работ в торговых залах. Соответствующая закупка появилась 17 ноября на электронной площадке Bidzaar, сообщают «Ведомости».

Согласно техническому заданию, площадь каждой точки составит около 28 м2. В раменных установят три аппарата для приготовления лапши, холодильник для дополнительных ингредиентов и мойку, также предусмотрят места для посетителей. Покупатели смогут самостоятельно выбирать добавки и готовить блюдо.

Похожий формат развивает «Магнит»: первую раменную самообслуживания сеть открыла в Москве в августе 2025 года. К августу 2026-го в 11 городах работали 30 таких точек. Посетители выбирают лапшу и ингредиенты, оплачивают заказ и готовят его в специальном аппарате.

Партнер Data Insight Федор Вирин оценивает потенциальную прибыль одной раменной «Ленты» при полной загрузке в 50−80 тыс. руб. в день после уплаты налогов. Эксперты связывают интерес сетей к раменным с возможностью привлечь покупателей быстрым перекусом и эффективнее использовать площади магазинов.

«Лента» также расширяет направление готовой еды. В 2023 году компания открыла в Санкт-Петербурге первый ресторан «Лента Fresh», а в сентябре 2026-го запустила кафе под этим брендом в гипермаркете в московском районе Марьино. В октябре ретейлер начал тестировать автоматизированный формат «Робошеф-кафе».