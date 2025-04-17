Сегмент готовой еды в России растет быстрее доставки из ресторанов

С января по февраль этого года продажи в сегменте e-grocery выросли на 10−15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ресторанная доставка прибавила только 5−7%. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купер». Отчет есть в распоряжении Sostav.

Особенно заметен рост e-grocery в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Каждый четвертый продуктовый ретейлер включает в свой ассортимент готовую еду. Для крупных сетей категория обеспечивает 17% от общей выручки, для отдельных продуктовых магазинов — 35%.

В 2024 году рынок онлайн-продаж продовольственных товаров увеличился на 39,4% в годовом выражении, до 1,28 трлн руб. Драйвером роста была в том числе готовая еда (салаты, бульоны, выпечка) и фреш (фрукты, овощи, зелень).

По словам главы «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова, рост рынка связан с повышением уровня сервиса крупнейших игроков и сокращением времени доставки на фоне развития сетей дарк стор и дарк китчен в больших городах. В 2025 году эксперт ожидает увеличения рынка интернет-продаж продовольственных товаров более чем на 35%, а рынка онлайн-продаж готовой еды — почти на 40%.

Николай Бруяка, директор по развитию бизнеса в «Купере»: Сервис доставки «Купер» фиксирует расширение сегментов целевой аудитории на рынке готовой еды. Так, заметен значительный рост спроса со стороны молодежи и старшей аудитории. Покупателями готовых блюд все чаще становятся люди 18−24 лет. При этом расширяется и верхняя возрастная граница — интерес к готовой еде активнее проявляет и аудитория 45−55 лет.

18% заказов продуктов содержат позиции из категории готовой еды. 28% пользователей регулярно добавляют в свои заказы салаты, закуски, супы, основные блюда, выпечку, бутерброды, сэндвичи и напитки.

В корзине с готовой едой часто появляются сопутствующие товары. 86% заказов включают напитки, 61% — хлеб, тосты, лаваш, 53% — свежие овощи и фрукты, 20% — шоколад и шоколадные батончики, 4% — хозяйственные товары.

58% заказов с готовой едой приходятся на доставку из супермаркетов, 41% — из гипермаркетов. Самовывоз пользователи выбирают в 1% случаев.

Наибольший рост по количеству заказов готовой еды наблюдается в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Процент таких заказов в регионах составляет 35−40%.

Среднее время доставки — 30−60 минут в зависимости от региона и типа магазина. Пик заказов — с 12:00 до 14:00.

Ранее в России создали Ассоциацию производителей готовой еды.