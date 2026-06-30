Рынок ДМС ускорил рост

Сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) в первом квартале 2026 года вырос почти на 17%, превысив 93 млрд руб. Основным драйвером стал корпоративный сектор: объем страхования работников увеличился более чем на 20%, тогда как сегмент частных клиентов показал минимальный рост, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ЦБ.

Сегмент страхования иных граждан прибавил лишь 2%. При этом страхование граждан, выезжающих за рубеж, сократилось почти на 27%, однако в общем объеме рынка ДМС этот сегмент занимает незначительную долю.

Одной из причин увеличения сборов стала медицинская инфляция, из-за которой страховщики повысили тарифы на 7−15%. Несмотря на это, количество заключенных договоров сократилось на 5%. Чтобы сохранить привлекательность программ, компании оптимизируют их наполнение и расширяют сотрудничество с региональными клиниками.

Страховщики также активно развивают дополнительные сервисы, включая цифровые решения, профилактическую медицину, программы управления здоровьем и возможность страхования родственников сотрудников. Это повышает ценность полисов для работодателей и застрахованных.

На фоне высокой конкуренции за персонал компании продолжают инвестировать в корпоративные программы ДМС. По итогам первого квартала число застрахованных выросло почти на 5%, до 9 млн человек, что подтверждает растущую роль медицинского страхования как важной части социального пакета.

Ранее сообщалось, что РВБ (Wildberries & Russ) рассматривает возможность вхождения в капитал страховой компании «Росгосстрах», которая принадлежит ВТБ. Сейчас проводится оценка актива, а потенциальная стоимость сделки оценивается минимум в 50 млрд руб.,