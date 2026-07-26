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26.07.2026 в 14:57

RWB вывела народный флешмоб #корзинавб на экраны по всей России

Акция затронула более 50 крупнейших городов страны

RWB масштабировала народный онлайн-флешмоб #корзинавб, запустив его трансляцию на цифровых экранах в более чем 50 крупнейших городах России. Кампания, направленная на поддержку продавцов Wildberries, включает размещение рекламы с хештегом #корзинавб и призывом к заказу товаров у предпринимателей. Экраны оператора Russ задействованы на улицах городов от Москвы до Приморского края, а также в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. В поддержку акции также задействован крупный суперформат на Международном центре самбо и бокса в Москве.

Одновременно с наружной рекламой, Wildberries интегрировал аналогичные баннеры, ведущие на подборки товаров российских продавцов, на свой сайт и в мобильное приложение.

RWB вывела народный флешмоб #корзинавб на экраны по всей России RWB вывела народный флешмоб #корзинавб на экраны по всей России RWB вывела народный флешмоб #корзинавб на экраны по всей России

Татьяна Ким, глава RWB и основатель Wildberries:

С первых дней атак мы получали большое количество слов поддержки. А в социальных сетях люди призывали делиться своей корзиной, чтобы поддержать российских предпринимателей. Так зародилась народная акция помощи предпринимателям. И конечно же, решили поддержать его, ведь нам важно заботиться друг о друге. Спасибо всем, кто принял участие, это очень ценно! Даже давно отложенный товар в корзине и его покупка — это помощь российским брендам, которые сегодня как никогда нуждаются в поддержке. Социальная кампания с хештегом #корзинавб запущена в наружной рекламе по всей стране: на цифровых экранах Russ в крупнейших городах России. На сайте и в приложении Wildberries появились баннеры, ведущие на подборки товаров российских продавцов.

Ранее компания объявила и начала внедрять комплекс мер поддержки продавцов, чьи товары пострадали в результате атак на склады Wildberries. В числе этих мер — финансовые выплаты, скидки на хранение, улучшенные логистические условия и предоставление кредитных каникул. Сейчас прорабатываются дополнительные инициативы помощи, а также проводится экспертная оценка для определения объема последующих выплат.

Ранее объединенная компания Wildberries & Russ временно приостановила работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге.

Наружная реклама Wildberries маркетплейсы Russ Wildberries & Russ RWB
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