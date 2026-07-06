Changan превратил небоскребы в «пьедестал» для Криштиану Роналду

В китайском Чунцине прошла масштабная OOH-акция в поддержку сборной Португалии, приуроченная к решающим матчам чемпионата мира по футболу. Местный автопроизводитель Changan, который является глобальным партнером Португальской футбольной федерации, организовал дрон-шоу, главным героем которого стал Криштиану Роналду.

Ночью в небе над городом тысячи дронов сформировали гигантский силуэт футболиста. Композиция была выстроена таким образом, что фигура Роналду словно возвышалась над двумя небоскребами высотой около 350 метров, благодаря чему спортсмен выглядел буквально исполинского размера.

Чунцин активно поддерживает португальскую сборную благодаря партнерству Changan с национальной федерацией футбола. Компания использует чемпионат мира как одну из ключевых площадок для укрепления международного имиджа бренда. В этом году автопроизводитель также запустил глобальную кампанию Stay in the Game, которая сопровождает выступление сборной Португалии на турнире и размещается в крупнейших европейских городах.

Сам Чунцин в последние годы делает ставку на масштабные шоу с использованием беспилотников. В июне город уже попал в Книгу рекордов Гиннесса, одновременно подняв в воздух 11 787 дронов и установив мировой рекорд по созданию крупнейшего воздушного изображения.

Видео акции быстро разошлось по соцсетям, где пользователи шутят, что с «таким большим» Роналду сборной Португалии можно не переживать за исход матчей.