Прикоснитесь к новому: «Яндекс Поиск» вывел «Алису AI» на улицы Москвы

«Яндекс Поиск» запустил интерактивную кампанию «Прикоснитесь к новому», чтобы показать, как «Поиск с Алисой AI» помогает быстро разобраться в самых неожиданных и сложных вопросах. Кампания проходит с 1 по 31 июля в центре Москвы.

На цифровых сити-форматах появилось размытое изображение ладони и сообщение «Прикоснитесь к новому». Экран оживет только после касания: перед прохожим появится персонаж, вопрос, а затем пользователь увидит быстрый ответ «Алисы AI» в интерфейсе «Поиска». Человек сможет продолжить знакомство с продуктом по QR-коду.

В основе кампании «Поиска с Алисой AI» лежит инсайт: невозможно быть экспертом во всем, но часто интерес к новой теме начинается с одного прикосновения.

Вывести интерактивную механику на центральные улицы Москвы «Яндексу» помогли агентства Mera by Okkam, MasterAd и группа компаний Russ, входящая в RWB.

Дарья Ждан, руководитель продуктового маркетинга «Яндекс Поиска»: «Поиск с Алисой AI» помогает быстро разобраться в вопросах, которые возникают у пользователя каждый день, — от самого простого рецепта до сложной научной темы. В кампании мы хотели показать этот опыт через живое взаимодействие с самим городом. Человек видит необычный вопрос, касается экрана и сразу получает ответ.

Мария Силкина, гендиректор Mera by Okkam: Интерактивный DOOH-формат дал возможность сделать взаимодействие с брендом физическим и запоминающимся. Прохожий не остается только зрителем: он сам запускает интерактив, касается экрана и получает быстрый ответ. Для размещения было важно сохранить эту простую связку и органично перенести опыт «Поиска с Алисой AI» в городскую среду.

Анна Семейко, коммерческий директор MasterAd by Okkam: В работе с интерактивными DOOH-проектами инвентарь нужно оценивать шире, не ограничиваясь только локацией и потенциальным охватом. Носитель должен технически поддерживать механику и располагаться там, где человеку действительно удобно остановиться, обратить внимание на сообщение и совершить действие. В нашей кампании важно было подобрать такие экраны, чтобы касание воспринималось как естественная часть городского маршрута, а не отдельный рекламный аттракцион.