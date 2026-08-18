На Кузбассе поддержат предпринимателей, пострадавших от атак на склады Wildberries

Власти Кемеровской области поддержат селлеров, которые лишились товаров в результате пожаров на складах Wildberries. Принятый пакет мер разработан с учетом потребностей продавцов. Об этом сообщила администрация правительства Кузбасса.

Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса запустил программу «Защита», в рамках которой селлеры смогут взять микрозаймы до 2 млн руб. по льготной ставке от 7% годовых на срок до 36 месяцев. Это позволит бизнесу получить оборотные средства, нужные для возобновления деятельности.

Среди других мер поддержки: реструктуризация по действующим договорам займа, отсрочка по оплате основного долга до шести месяцев, индивидуальный график погашения, а также услуги по продвижению и сертификации продукции от центра «Мой бизнес» и льготная аренда помещений на шесть месяцев в Кузбасском технопарке.