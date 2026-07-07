Rutube запустил новые рекламные форматы с брендингом главной страницы и игровыми механиками

Российский видеохостинг Rutube запустил брендинг главной страницы и отдельных разделов, интеграции в игровые механики, задания и систему вознаграждений. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе компании.

Брендинг позволяет адаптировать главную страницу или отдельный раздел Rutube под айдентику рекламной кампании. Решение может включать редизайн интерфейса, баннерные позиции, поп-ап, видеорекламу, редакционное продвижение и размещения на разных устройствах, включая Smart TV.

Интерактивные форматы предполагают более глубокую интеграцию рекламодателя в пользовательский сценарий. Бренды могут участвовать в создании заданий, брендированных уровней и кастомных мини-игр, предоставлять промокоды, моментальные награды и призы для розыгрышей. Пользователь смотрит контент, выполняет действия, набирает баллы и открывает новые уровни, а бренд становится частью игровой механики.

Екатерина Бокова, коммерческий директор Rutube: Мы расширяем рекламный продукт Rutube за счет брендинга, интерактивных механик и специальных проектов. Эти инструменты позволяют работать одновременно с охватом, вниманием и целевыми действиями аудитории. Для нас это важный этап развития платформы как полноценной рекламной экосистемы.

Также стало известно, что Rutube начнет продавать рекламные интеграции у своих крупнейших блогеров. Рекламодатели смогут покупать интеграции у авторов, развивающих свои каналы на Rutube. Стратегическим партнером реализации проекта станет коммуникационное агентство JAMI LUP.

В марте рекламный инвентарь Rutube стал доступен на платформе Getintent. Интеграция расширила возможности рекламодателей по работе с массовой aудиторией.

В июле Rutube увеличил доступный объем баннерного инвентаря до 3 млрд показов. Это позволит рекламодателям запускать на платформе более масштабные баннерные кампании.