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06.07.2026 в 12:05

Rutube увеличил доступный объем баннерного инвентаря до 3 млрд показов

Это позволит рекламодателям запускать на платформе более масштабные баннерные кампании

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Российский видеохостинг Rutube увеличил доступный объем баннерного инвентаря с 1 млрд до 3 млрд показов в месяц. Рост связан с обновлением интерфейсов платформы, появлением новых рекламных мест и развитием собственных рекламных технологий. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе Rutube.

Увеличение инвентаря позволит рекламодателям запускать на Rutube более масштабные баннерные кампании и использовать площадку не только для охватных размещений, но и для более гибких рекламных сценариев.

Екатерина Бокова, коммерческий директор Rutube:

Баннерная реклама остается важной частью цифровых размещений, особенно для брендов, которым нужны широкий охват, заметность и гибкая работа с аудиторией. За счет обновления интерфейсов, в том числе главной страницы и страницы просмотра видео, а также появления новых рекламных позиций мы увеличили доступный баннерный инвентарь Rutube до 3 млрд показов в месяц. Для нас важно, чтобы рост рекламных возможностей не ухудшал пользовательский опыт, поэтому все изменения проходили продуктовые тесты.

Rutube также развивает собственную рекламную платформу. Она должна объединить основные этапы работы с онлайн-рекламой: управление кампаниями и креативами, настройку размещений и показ объявлений.

Отдельное направление развития — инструменты автоматизации для рекламодателей с большим числом товаров, услуг или контентных единиц. В перспективе они смогут запускать кампании через API, использовать большое количество креативов и формировать объявления на основе товарных фидов.

Ранее баннерный инвентарь Rutube использовался преимущественно для крупных охватных кампаний. Развитие собственной рекламной платформы расширит набор доступных сценариев: от имиджевых размещений до динамических кампаний, работы с товарными фидами и персонализации креативов.

В марте рекламный инвентарь Rutube стал доступен на платформе Getintent. Интеграция расширила возможности рекламодателей по работе с массовой aудиторией.

Баннеры Rutube
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