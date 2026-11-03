Рост рекламных доходов крупнейших технологических платформ замедлился

В третьем квартале 2026 года темпы роста рекламных доходов крупнейших технологических компаний снизились. На результаты повлияли высокая база прошлого года, перенос распродажи Prime Day и изменения на отдельных рынках.



У Google замедлился рост ключевых рекламных направлений. Доходы от поисковой рекламы увеличились на 12%, до $63,35 млрд, против 17% кварталом ранее. Выручка YouTube от рекламы выросла на 9%, до $11,2 млрд. При этом компания сообщила о росте облачного бизнеса на 103% — до $30,7 млрд. Генеральный директор Сундар Пичаи связал развитие поиска с внедрением искусственного интеллекта.



Amazon объяснила часть замедления переносом Prime Day на июньский квартал в ряде стран. Если объединить результаты двух кварталов, рекламная выручка компании выросла примерно на 18%, до $39,4 млрд. Однако аналитики отмечают, что на рекламные бюджеты также может влиять осторожность потребителей. В декабре Amazon ожидает восстановления темпов роста рекламного бизнеса примерно до 15%.



Среди других платформ Pinterest увеличила выручку на 12%, до $1,17 млрд, не дотянув до собственного прогноза. Reddit нарастил рекламные доходы на 54%, до $847 млн, однако темпы роста оказались ниже предыдущих кварталов. Компания также предупредила о возможном сокращении аудитории из-за снижения поискового трафика и начала тестировать доступ к платформе только для авторизованных пользователей.

Microsoft, напротив, сообщила об ускорении роста доходов от поиска и рекламы до 12%. На общем фоне также выделилась Meta (*признана экстремистской и запрещена в РФ): ее рекламная выручка выросла на 26%, до $63,1 млрд. Средняя цена рекламы увеличилась на 14%, а количество показов — на 10%.

Напомним, по прогнозам WARC, в 2026 году глобальные рекламные расходы вырастут на 11,9%. PQ Media прогнозирует, что глобальные рекламные расходы в 2026 году вырастут на 8,8%.