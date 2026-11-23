Сезон ноябрьских распродаж сопровождается ростом мошеннической активности: злоумышленники создают поддельные сайты, имитируют рекламные акции брендов и рассылают фишинговые уведомления. По данным F6 ScamRadar, в третьем квартале 2026 года доля мошеннических ресурсов с упоминанием легальных брендов составляла 5,7% от всех веб-ресурсов, использовавшихся киберпреступниками, пишет «Коммерсантъ».

Из таких ресурсов 60,1% применялись для скама — хищения денег под предлогом добровольного перевода, 38,5% — для фишинга и получения пользовательских данных, еще 1,4% — для распространения вредоносного программного обеспечения. При этом средний размер списания у пострадавших с 10 по 15 ноября увеличился с 7,7 тыс. руб. в 2025 году до 10,1 тыс. руб. в 2026-м, или на 31%.

В RWB отмечают распространение дипфейков: мошенники публикуют видео и «кружочки» от лица известных персон с анонсами несуществующих распродаж и акций маркетплейсов. Кроме того, злоумышленники автоматизируют фишинговые атаки, используя повторяющиеся префиксы поддоменов и IP-кластеры, а также регулярно меняя основные домены.

С октября 2025-го по ноябрь 2026 года «Золотое яблоко» заблокировало более 4 тыс. мошеннических и фишинговых ресурсов, маскировавшихся под бренд компании. В период ноябрьских распродаж ретейлер обнаружил поддельную лотерею с обещанием выигрыша 300 тыс. руб.: после ввода данных банковской карты пользователю предлагали перевести «пошлину» для получения приза. В ходе одной проверки специалисты выявили пять адресов с копиями розыгрыша.

Еще одной распространенной схемой стали поддельные уведомления от курьерских служб со ссылками для отслеживания заказов, рассказал руководитель центра SOC в Yandex Security Юрий Наместников. По данным «Спамообороны» «Яндекс 360», в первом полугодии 2026 года объем фишинговых писем вырос на 45%, а число попыток подделать адрес отправителя — в полтора раза.

В Positive Technologies также отмечают, что в 2026 году на социальную инженерию приходилось 98% успешных атак. В частности, мошенники предлагают покупателям подарочные сертификаты, чтобы получить доступ к их аккаунтам в мессенджерах, а генеративный ИИ помогает создавать убедительные поддельные рекламные материалы.