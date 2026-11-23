«Яндекс» запустил в «Директе» новый формат товарных объявлений, позволяющий оформлять заказы непосредственно из рекламы, сообщили Sostav в компании. При нажатии на кнопку «Купить» пользователь переходит не на сайт продавца, а сразу к оформлению заказа. Ранее такая возможность была доступна только в органической выдаче «Поиска».

Для оформления покупки используется универсальный чекаут. В форму автоматически подставляются контактные данные из аккаунта «Яндекс ID», а также информация для доставки и оплаты. Пользователь может выбрать пункт выдачи заказов и оформить рассрочку.

Сейчас кнопка «Купить» доступна в объявлениях в товарной галерее «Поиска». В дальнейшем «Яндекс» планирует добавить эту возможность и в другие места размещения рекламы, уточнили в компании.

Новый формат предназначен для интернет-магазинов, подключивших универсальный чекаут.

В ноябре «Яндекс Маркет» запустил круглосуточные прямые эфиры в мобильном приложении. Отмечалось, что на первом этапе проводить трансляции смогут блогеры, участвующие в реферальной программе площадки.