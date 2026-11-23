Рекламная вертикаль МТС — МТС Ads — предоставила российским рекламодателям возможность использовать обезличенные данные программ лояльности X5 и «Магнита» для таргетированных SMS/MMS-рассылок. Ранее сегменты на основе данных ретейлеров были доступны только в Telegram Ads. Теперь их можно применять и в сервисе «МТС Маркетолог». Об этом Sostav сообщили в компании.

Данные программ лояльности позволяют сегментировать аудиторию с учетом конкретных покупок, их частоты и ценовых предпочтений. Собственная Big Data МТС содержит сведения о поведении пользователей, но не раскрывает, какие именно товары они приобретают. Информация ретейлеров дополняет эти данные и помогает выделять покупателей определенных категорий и брендов.

Для формирования сегментов X5 использует рекламный продукт Dialog X5 / Таргетинг, а «Магнит» — платформу «Магнит DMP». После обработки в обезличенном и агрегированном виде данные передаются в CDP-платформу МТС Omni Retail Product (ORP). Там их сопоставляют с рекламными идентификаторами для последующего запуска рассылок. Персональная информация о покупателях рекламодателям не передается.

Новый инструмент позволяет сочетать медийную рекламу с прямыми коммуникациями. Например, бренд может сначала привлечь внимание аудитории с помощью медийных форматов, а затем отправить SMS/MMS пользователям, которые покупают товары определенной ценовой категории, регулярно выбирают акционные предложения или ранее приобретали продукцию бренда, но перестали это делать. Таким образом, рекламодатели смогут выстраивать последовательную коммуникацию — от формирования интереса до стимулирования покупки.

Новая возможность доступна крупным рекламодателям в формате «эксклюзивной интеграции» в «МТС Маркетологе», уточнили в компании. Рассылки оплачиваются по стандартным тарифам SMS/MMS-канала, а планирование кампаний и подбор объема аудитории осуществляются через аккаунт-менеджера.

В октябре МТС Ads добавила в «Маркетолога» функцию A/B-тестирования текстовых креативов в триггерных SMS-рассылках. Отмечалось, что рекламодатели могут одновременно проверять до пяти вариантов сообщения на одной аудитории.