Выручка Pinterest выросла на 12%

Pinterest увеличил выручку в III квартале 2026 года на 12% год к году — до $1,17 млрд. Основным источником дохода платформы остается реклама, однако компания не раскрывает рекламную выручку отдельно.

При этом в Европе рост бизнеса остановился: выручка региона не изменилась, а средний доход на пользователя снизился. Компания связала динамику с изменениями регулирования, которые затронули трансграничных продавцов, размещающих рекламу на платформе.

В Северной Америке выручка Pinterest увеличилась на 14%, до $894 млн, а средний доход на пользователя (ARPU) вырос на 10%, до $8,38. В остальных регионах выручка выросла на 24%, до $87 млн.

Число ежемесячных активных пользователей площадки увеличилось на 10%, до 661 млн. Представители компании отметили, что поколение Z составляет 57% аудитории и остается наиболее вовлеченной возрастной группой.

Pinterest продолжает развивать рекламные инструменты. Среди новых решений — тестирование Visual Search Ads, запуск App Promotion Ads и расширение автоматизации Performance+. Компания также развивает Pinterest Assistant и функцию Restyle, позволяющую визуализировать интерьер с помощью товаров, доступных для покупки.

Чистая прибыль Pinterest за квартал сократилась на 77%, до $22 млн. Скорректированная EBITDA выросла на 11%, до $339 млн. На IV квартал компания прогнозирует выручку в диапазоне $1,425−1,475 млрд, что соответствует росту на 8−12% год к году.

Напомним, за 2025 год выручка Pinterest выросла на 16%, достигнув $4,222 млрд.