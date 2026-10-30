Рекламная выручка Amazon выросла на 11%

Рекламная выручка Amazon в третьем квартале 2026 года увеличилась на 11% год к году и достигла $19,64 млрд. Без учета колебаний валютных курсов рост составил 12%. Такие данные компания представила в финансовом отчете.

При этом темпы роста рекламного бизнеса замедлились: годом ранее показатель увеличился на 22% в годовом выражении, а во втором квартале 2026-го — на 26% без учета валютных колебаний. В последовательном сравнении рекламная выручка также немного снизилась — с $19,81 млрд во втором квартале.

В Amazon объяснили динамику изменением сроков проведения Prime Day. В 2025 году распродажа полностью проходила в третьем квартале, а в 2026 году в большинстве крупных стран состоялась во втором. По оценке компании, без этого сдвига рост общей выручки Amazon в третьем квартале был бы примерно на четыре процентных пункта выше.

Общие расходы Amazon на продажи и маркетинг за квартал составили $11,65 млрд — практически столько же, сколько годом ранее ($11,69 млрд). Отдельно компания отчиталась о снижении на 8% расходов на компенсации акциями сотрудников отдела продаж и маркетинга — до $762 млн.

В отчетном периоде Amazon также расширила рекламные инструменты на базе искусственного интеллекта. Компания запустила Amazon Ads Agent — платформу для работы с рекламными кампаниями, которая помогает получать аналитику, отвечать на вопросы и управлять размещениями. Крроме того, представила новый рекламный формат Branded Conversations для Alexa — голосового ИИ-помощника компании.

В четвертом квартале Amazon ожидает ускорения роста рекламной выручки до высоких «подростковых» значений — то есть примерно 17−19% год к году. Общая выручка компании, по прогнозу, составит $240−247 млрд.