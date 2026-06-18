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18.06.2026 в 09:35

Россияне работают на первом месте в среднем около пяти лет

Самый продолжительный первый трудовой опыт зафиксирован в ЕАО, самый короткий — в Москве и Петербурге

Согласно исследованию hh.ru, средняя длительность первой работы у россиян составляет 4,8 года. Данные приводит ТАСС.

Наиболее длительный первый трудовой опыт отмечен у жителей Еврейской автономной области (ЕАО) — в среднем 6,3 года. В число регионов с высокими показателями также вошли Забайкальский край (6,1 года), Кабардино-Балкария, Архангельская и Магаданская области (по 6 лет).

Самая низкая средняя продолжительность работы у первого работодателя зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге — по 4,2 года.

В Мурманской и Липецкой областях, а также в Карачаево-Черкесии этот показатель составляет 5,9 года, а в Камчатском крае, Костромской области и Республике Коми — 5,8 года.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная заработная плата в Москве по итогам марта 2026 года составила 219,6 тыс. рублей, увеличившись на 30,6 тыс. рублей год к году. Средняя заработная плата в России в марте достигла 112,7 тыс. рублей против 97,6 тыс. рублей годом ранее.

Россияне трудовой опыт первая работа
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