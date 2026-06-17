Средняя зарплата в Москве за год выросла на 30 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная заработная плата в Москве по итогам марта 2026 года составила 219,6 тыс. рублей, увеличившись на 30,6 тыс. рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росстат, на них ссылается РИА «Новости». В марте 2025 года показатель находился на уровне 189 тыс. рублей.

По данным ведомства, средняя заработная плата в России в марте достигла 112,7 тыс. рублей против 97,6 тыс. рублей годом ранее.

Тему роста доходов граждан ранее затронул президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2026. По его словам, за последние пять лет зарплаты россиян в реальном выражении увеличились более чем на 30%.