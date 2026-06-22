Россияне наращивают расходы на препараты для похудения

С начала 2026 года россияне потратили на аналоги «Оземпика» — препараты на основе семаглутида — 236 млн рублей, что в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По данным аналитической компании First Data, продажи таких средств в формате шприц-ручек выросли в 2,6 раза. Об этом пишут «Известия».



Рост интереса к медикаментозному снижению веса отражается и на всем сегменте товаров для похудения. С января по май россияне приобрели более 6,9 млн таких товаров на сумму 4,3 млрд рублей против 4 млн единиц и 3,5 млрд рублей годом ранее. Глава First Data Александр Старостин отметил, что препараты для похудения стали одной из самых быстрорастущих категорий в онлайн-торговле благодаря повышению осведомленности потребителей.

По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, за первые пять месяцев года продажи препаратов на основе семаглутида достигли более 3 млн упаковок, увеличившись на 78% в натуральном выражении. Денежный объем рынка за этот период вырос вдвое и составил 14,6 млрд рублей.

Эксперт отметил, что спрос на такие средства носит выраженный сезонный характер. Наиболее активный рост продаж приходится на весенние месяцы, когда потребители стремятся подготовиться к летнему сезону. При этом значительная часть рецептурных препаратов, по оценкам Николая Беспалова, по-прежнему приобретается без назначения врача.

Дополнительным драйвером рынка стали государственные закупки лекарств для лечения ожирения. По данным Headway Company, за январь-май 2026 года их объем достиг 1,9 млрд рублей, что на 84% больше год к году. Аналитики связывают эту динамику с расширением программ льготного обеспечения и появлением на рынке отечественных препаратов на основе семаглутида.

По данным системы «Честный знак», розничные продажи российских аналогов препарата «Оземпик» по итогам 2025 года увеличились почти в три раза год к году.