Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Без лишних созвонов: журнал Глабикс о коммуникациях в бизнесе

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
22.06.2026 в 08:55

Россияне наращивают расходы на препараты для похудения

Спрос на аналоги «Оземпика» и другие средства для снижения веса растет, но врачи предупреждают о рисках самолечения

С начала 2026 года россияне потратили на аналоги «Оземпика» — препараты на основе семаглутида — 236 млн рублей, что в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. По данным аналитической компании First Data, продажи таких средств в формате шприц-ручек выросли в 2,6 раза. Об этом пишут «Известия».

Рост интереса к медикаментозному снижению веса отражается и на всем сегменте товаров для похудения. С января по май россияне приобрели более 6,9 млн таких товаров на сумму 4,3 млрд рублей против 4 млн единиц и 3,5 млрд рублей годом ранее. Глава First Data Александр Старостин отметил, что препараты для похудения стали одной из самых быстрорастущих категорий в онлайн-торговле благодаря повышению осведомленности потребителей.

По оценке директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, за первые пять месяцев года продажи препаратов на основе семаглутида достигли более 3 млн упаковок, увеличившись на 78% в натуральном выражении. Денежный объем рынка за этот период вырос вдвое и составил 14,6 млрд рублей.

Эксперт отметил, что спрос на такие средства носит выраженный сезонный характер. Наиболее активный рост продаж приходится на весенние месяцы, когда потребители стремятся подготовиться к летнему сезону. При этом значительная часть рецептурных препаратов, по оценкам Николая Беспалова, по-прежнему приобретается без назначения врача.

Дополнительным драйвером рынка стали государственные закупки лекарств для лечения ожирения. По данным Headway Company, за январь-май 2026 года их объем достиг 1,9 млрд рублей, что на 84% больше год к году. Аналитики связывают эту динамику с расширением программ льготного обеспечения и появлением на рынке отечественных препаратов на основе семаглутида.

По данным системы «Честный знак», розничные продажи российских аналогов препарата «Оземпик» по итогам 2025 года увеличились почти в три раза год к году.

Препараты для похудения
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.