Правительство разрешило «Промомеду» выпускать аналог «Оземпика» в России

Правительство до конца 2025 года продлило биофармацевтической компании «Промомед» разрешение на выпуск в России аналога датского препарата от диабета «Оземпик» (Ozempic; международное непатентованное название — семаглутид) без согласия владельца патентов — компании Novo Nordisk. Распоряжение правительства размещено на официальном портале правовой информации.

В ноябре правительство РФ также до конца 2025 года одобрило «ПСК Фарма» производство в стране аналога «Оземпика» без согласия Novo Nordisk.

В декабре 2023-го сообщалось, что правительство разрешило фармкомпаниям «Герофарм» и «Промомед» выпускать в России аналоги «Оземпика» без согласия владельца патентов на протяжении года.

Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk — производитель препаратов от ожирения и диабета «Оземпик» и Wegovy — в сентябре 2023-го стала крупнейшей в Европе по капитализации, обогнав французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy. Причина — резкий рост спроса на данные препараты в том числе из-за их способности снижать лишний вес. Например, «Оземпик» для похудения использовали Илон Маск и Ким Кардашьян.

В 2023 году в Росздравнадзоре заявили, что в ведомство поступило уведомление от компании-производителя о прекращении поставок препарата в Россию.

По подсчетам специалистов аналитической компании DSM Group, с января по октябрь 2024-го россияне потратили 5,9 млрд руб. на приобретение более 1 млн упаковок отечественных аналогов препарата «Оземпик». Речь идет о лекарственных средствах «Семавик» от компании «Герофарм» и «Квинсента» от «Промомеда».

Для сравнения: в январе — октябре 2023-го, по данным DSM Group, российские аптеки заработали 297 млн руб. на продаже 20 174 пачек препарата. За аналогичный период 2022 года россияне потратили 1,9 млрд руб. (продано 256 493 упаковки), в 2021 году — 758 млн. руб., в 2020-м — 76 млн руб.