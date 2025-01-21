Роскомнадзор отклонил четверть заявок блогеров-десятитысячников на регистрацию

Владельцы каналов и страниц, насчитывающих больше 10 тыс. пользователей в соцсетях, подали через портал «Госуслуги» свыше 166 тыс. заявлений о регистрации в специальном реестре Роскомнадзора (РНК). Об этом рассказал замглавы РНК Вадим Субботин в эфире канала «Соловьев Live».

Роскомнадзор отклонил около 25% заявок. Ведомство зарегистрировало в перечне свыше 71 тыс. страниц и каналов и отказало по более чем 41 тыс. заявлений.

С 1 ноября 2024 года все владельцы страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах с аудиторией свыше 10 тыс. человек должны сообщать данные о себе в Роскомнадзор. После идентификации каналы и страницы включают в специальный перечень.

По данным на конец декабря прошлого года, в РНК поступило больше 135 тыс. заявлений о регистрации блогеров-десятитысячников. Официально были зарегистрированы в перечне только 49 тыс. каналов.

Основные причины отказа в регистрации: в описании канала не размещен номер заявки, по которому Роскомнадзор определяет принадлежность канала автору заявления, заявка заполнена с ошибками или аудитория меньше 10 тыс. подписчиков.