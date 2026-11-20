VK подала иск к Apple о взыскании денег, полученных американской компанией через AppStore от пользователей приложений VK. Холдинг требует от корпорации выплатить свыше €31 млн и процентов за пользование средствами. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

В VK отметили, что Apple без объяснения причин, уведомлений и объяснений прекратила выплаты в 2025 году. В заявлении холдинг также подчеркивает, что удаление приложений в июне 2026 года является незаконным.

Напомним, в августе VK подала иск против Apple из-за удаления приложений из App Store, потребовав вернуть сервисы в магазин приложений и восстановить возможность получать уведомления.

В ответ Apple подала в суд по Северному округу Калифорнии заявление с требованием подтвердить действие договорного условия о выборе американской юрисдикции и запретить VK вести разбирательства за пределами Северного округа Калифорнии. Американский суд удовлетворил ходатайство Apple.

В начале ноября Арбитражный суд Москвы запретил Apple продолжать разбирательство с VK в США и обязал компанию принять меры для прекращения судебного процесса в Калифорнии. Apple, в свою очередь, подала в Арбитражный суд Москвы заявление об отмене обеспечительных мер, запрещающих компании продолжать разбирательство с VK в суде Калифорнии.

В середине ноября суд в Калифорнии обязал VK предпринять меры для запроса и получения от Арбитражного суда Москвы отсрочки или приостановления рассмотрения иска против Apple.