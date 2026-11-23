С января по сентябрь 2026 года Роскомнадзор назначил иностранным агентам штрафы на общую сумму более 14,8 млн руб. Это на 72% превышает показатель за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

За девять месяцев регулятор составил 189 протоколов об административных правонарушениях в отношении иноагентов — на 7,4% больше, чем годом ранее. Для сравнения: за весь 2025 год было оформлено 223 протокола. Общая сумма штрафов за прошлый год превысила 11,3 млн руб.

Чаще всего основаниями для привлечения к ответственности становились отсутствие обязательной маркировки на опубликованных материалах, пропаганда ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) и смены пола. За публикацию материалов без обязательной маркировки в отношении граждан составили 73 протокола.

На 20 ноября в реестре Минюста числились 1304 физических лица и организации. С конца 2025 года список пополнился 179 участниками.

Крупнейший штраф за отсутствие маркировки в 2026 году получил рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом). После нескольких административных наказаний в отношении музыканта возбудили уголовное дело. В апреле суд назначил ему штраф в размере 7 млн руб., однако в июне после апелляции Савеловский суд Москвы увеличил сумму до 8,2 млн руб. Кроме того, музыканту запретили администрировать сайты в интернете в течение трех лет.

Еще одним примером стало дело редактора интернет-проекта Sota (признан в РФ иноагентом) Алексея Обухова. В ноябре суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. руб. за непредоставление сведений об издании в Минюст.