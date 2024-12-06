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06.12.2024 в 05:40

13 тысяч блогеров получили отказ в официальной регистрации

Всего было подано более 41 тыс. заявлений

Около трети крупных блогеров-десятитысячников получили отказ в регистрации своих ресурсов через портал «Госуслуги». Так, всего было подано более 41 тыс. заявлений, 13 тыс. из них получили отказ в официальной регистрации, сообщают «Известия».

В ведомстве назвали три основные причины отказа: блогер забывали разместить на персональной странице номер, который присваивался им, указывали некорректную ссылку на свою страницу, а также неправильно писали наименование страницы. Существуют и другие причины для отказа, например, аудитория канала на момент проверки составила менее 10 тыс. подписчиков.

Кроме того, признанные иноагентами блогеры не могут попасть в реестр до утраты данного статуса. Для таких людей процедура иная: они должны прекратить получать средства из иностранных источников или отказаться от политической деятельности, а затем подать заявление и документы, подтверждающие отсутствие деятельности иноагента.

По оценкам экспертов, в РФ сотни тысяч аккаунтов, которые попадают под требования РКН. В Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АПССМ) отмечают, что их порядка 300 тыс. Эксперт блогерского сообщества FSC оценил общее количество таких авторов в миллион, из них на YouTube приходится порядка половины.

Эксперты указывают, что в настоящее время в Кодексе РФ об административных правонарушениях отсутствует статья, предусматривающая ответственность блогеров за неисполнение обязанности по регистрации в РКН. Однако за размещение рекламы без соответствующей регистрации могут оштрафовать по статье «Нарушение законодательства о рекламе».

Напомним, с 1 ноября все владельцы страниц в соцсетях и каналов в мессенджерах с аудиторией более 10 тыс. человек обязаны сообщать данные о себе в Роскомнадзор. После идентификации каналы и страницы будут включать в специальный перечень.

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