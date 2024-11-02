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02.11.2024 в 05:40

На Госуслугах заработала форма для регистрации блогеров с 10 тыс. подписчиков

Они будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень

С 1 ноября группы и каналы в соцсетях, насчитывающие больше 10 тыс. подписчиков, должны регистрироваться в Роскомнадзоре. На портале «Госуслуги» заработала для этого специальная форма, сообщает Минцифры.

Регистрация доступна для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также для иностранцев. После заполнения формы заявке присвоят уникальный номер. В течение трех дней его нужно указать в закрепленном сообщении или описании канала, чтобы Роскомнадзор мог подтвердить принадлежность страницы автору заявки.

Ведомство примет решение о регистрации в течение 10 рабочих дней. Уведомление об этом придет владельцу канала в личный кабинет. После чего необходимо указать в описании канала ссылку на запись в реестре Роскомнадзора. По ней другие пользователи и рекламодатели смогут проверить, действительно ли паблик находится в перечне.

Российские власти приняли закон о верификации блогеров, каналов и страниц в соцсетях с 10 тыс. подписчиков летом 2024 года. С начала 2025 года незарегистрированным каналам нельзя будет публиковать рекламу и собирать донаты.

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