Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Giftery
Sidorin Lab
СберМаркетинг

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
28.12.2024 в 08:00

РКН зарегистрировал почти 50 тыс. блогеров-десятитысячников

С 2025 года нельзя размещать рекламу на незарегистрированных каналах

В Роскомнадзор поступило более 135 тыс. заявлений о регистрации каналов и страниц в соцсетях с аудиторией свыше 10 тыс. пользователей. Официально зарегистрированы в специальном перечне только 49 тыс. каналов, сообщает ТАСС.

Больше 30 тыс. заявлений отклонено по разным причинам. В ведомстве уточнили, что на данный момент отсутствуют санкции за несоблюдение новых требований закона. По закону, информацию в ведомство должны передавать с 1 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что чаще всего отказывают в регистрации, если в описании канала не размещен номер заявки, по которому РКН определяет принадлежность канала автору заявления, заявка заполнена с ошибками или аудитория менее 10 тыс. подписчиков.

Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.