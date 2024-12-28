РКН зарегистрировал почти 50 тыс. блогеров-десятитысячников

В Роскомнадзор поступило более 135 тыс. заявлений о регистрации каналов и страниц в соцсетях с аудиторией свыше 10 тыс. пользователей. Официально зарегистрированы в специальном перечне только 49 тыс. каналов, сообщает ТАСС.

Больше 30 тыс. заявлений отклонено по разным причинам. В ведомстве уточнили, что на данный момент отсутствуют санкции за несоблюдение новых требований закона. По закону, информацию в ведомство должны передавать с 1 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что чаще всего отказывают в регистрации, если в описании канала не размещен номер заявки, по которому РКН определяет принадлежность канала автору заявления, заявка заполнена с ошибками или аудитория менее 10 тыс. подписчиков.