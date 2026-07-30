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30.07.2026 в 15:35

Росфинмониторинг внес Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов

Накануне ФСБ предъявила предпринимателю обвинение по статье о содействии террористической деятельности

Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Соответствующая запись появилась в перечне, опубликованном на сайте ведомства.

Людям, входящим в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, размещать информацию в интернете. Также они не могут участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба, пишет РИА Новости.

Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предъявлении Дурову обвинения по статье о содействии террористической деятельности. Предприниматель официально не объявлен в международный розыск. Решение в процессе принятия.

В ФСБ заявили, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий, терактов, массовых убийств и кибермошенничества на территории России.

*Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Павел Дуров Росфинмониторинг
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