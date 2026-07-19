Roblox запустила ИИ для создания игр на смартфоне

Roblox представила новую функцию Build, которая позволяет создавать игровые прототипы с помощью искусственного интеллекта прямо в мобильном приложении. Пользователям больше не потребуется компьютер и Roblox Studio, чтобы воплотить идею игры, достаточно будет описать ее текстом, сообщает TechCrunch.

Новый инструмент работает по принципу генерации контента по текстовому запросу. Пользователь может описать будущую игру, после чего ИИ автоматически создаст базовую игровую сцену с окружением, объектами и элементами игрового процесса. Получившийся проект можно протестировать, доработать и поделиться им с другими пользователями.

В Roblox отмечают, что Build не заменяет полноценную среду разработки Roblox Studio, а предназначен для быстрого создания прототипов и снижения порога входа для начинающих разработчиков.

Публичное тестирование функции стартует 28 июля в Новой Зеландии. На первом этапе воспользоваться Build смогут разраюотчики старше девяти лет с подтвержденным возрастом аккаунта. При этом публиковать созданные игры смогут только пользователи от 16 лет и старше.

Базовая версия инструмента будет бесплатной, однако в будущем Roblox планирует добавить расширенные платные возможности для более опытных создателей контента.

Добавим, в июне текущего года Roblox вновь заработал в России. Доступ к площадке был заблокирован в декабре 2025 года из-за отказа Roblox выполнять требования Роскомнадзора.