Amazon будет обучать ИИ-модели на основе контента Twitch-стримеров

Платформа Twitch будет по умолчанию разрешать своей материнской компании Amazon использовать контент авторов для обучения моделей генеративного искусственного интеллекта. Стримерам, которые не хотят предоставлять свои материалы, потребуется самостоятельно отключить соответствующую опцию в настройках.

Записи трансляций могут представлять ценность для обучения нейросетей, поскольку содержат большие объемы аудио- и видеоданных. Twitch добавил специальную настройку, с помощью которой авторы смогут запретить использование своего контента для этих целей.

Решение вызвало недовольство части сообщества видеостримингового сервиса. Глава направления по работе с сообществом Twitch Мэри Киш и директор по продуктам Майк Минтон объяснили, что добровольное подключение к передаче контента для обучения ИИ, вероятно, не пользовалось бы популярностью среди стримеров, поэтому компания выбрала модель с возможностью отказаться от нее.

В Twitch признают, что многие авторы негативно относятся к генеративному ИИ, в том числе из-за практики обучения моделей на книгах, видео и других опубликованных в интернете материалах без прямого согласия их создателей.

Анонс также вызвал вопросы о том, использовал ли Amazon записи трансляций для обучения своих моделей ранее. Отвечая на вопрос одного из стримеров о том, применялись ли его видео для этих целей, Минтон заявил, что не располагает такой информацией. В Twitch при этом подчеркнули, что практика использования пользовательского контента для развития ИИ не является уникальной для платформы.