RUTUBE запустил ML-модель для категоризации видео по стандарту IAB

RUTUBE перешел на классификацию видеоконтента по международной таксономии тем и категорий цифрового контента Interactive Advertising Bureau (IAB). Для автоматической разметки платформа разработала мультимодальную модель машинного обучения, которая анализирует видео, аудио и текстовые данные и определяет категорию контента с точностью свыше 93%. Об этом Sostav сообщили в RUTUBE.

Разработкой занималась команда RUTUBE TECH — технологического хаба «Газпром-Медиа Холдинга». Модель обучали на данных видеоплатформы: она учитывает визуальный ряд, аудиодорожку, название и описание ролика.

Новая классификация включает 30 основных тем и два уровня иерархии, а также расширенные подкатегории. Общее количество категорий с детализацией по тематике видео выросло в 10 раз: например, в разделе «Авто» выделены более 16 подтем, включая авторемонт и запчасти, мотоциклы и электротранспорт.

Классификация уже используется в рекламных алгоритмах RUTUBE. Единая система категорий также применяется для анализа результатов рекламных кампаний и их сопоставления по тематическим группам.

Евгений Ильчук, директор по продукту RUTUBE: Переход на таксономию IAB и внедрение собственной ML-модели для повышения точности разметки видео — важный шаг в технологическом развитии RUTUBE и часть стратегии более глубокой персонализации контента и качественного роста видеоинвентаря […] Теперь благодаря тегам пользователи смогут найти нужное видео быстрее, даже если автор не указал ключевые слова, а рекомендации в будущем будут предлагать еще более релевантный контент. Уже сейчас более 50% смотрения на RUTUBE формируется на базе рекомендательной системы.

По данным RUTUBE, в первом полугодии 2026 года среднемесячная аудитория площадки превысила 82,3 млн пользователей, увеличившись на 5% год к году. Средняя дневная аудитория выросла на 18%, до 20,4 млн пользователей, а объем размещенного на платформе контента превысил 448 млн видео. Среднесуточное время на пользователя в первом полугодии 2026 года выросло на 10% и составило 63 минуты.