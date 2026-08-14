Регулятор Индии потребовал от Meta* раскрыть данные рекламодателей

Национальная комиссия по правам человека Индии (NHRC) потребовала от Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) предоставить информацию о рекламодателях и платежах, связанных предположительно с продвижением порнографического и сексуального контента на ее платформах. Кроме того, ведомство запросило данные о параметрах таргетинга и потенциальном охвате такой рекламы.

Распоряжение принято после жалобы на использование рекламных инструментов Meta* для распространения подобного контента. Теперь компания должна предоставить сведения об аккаунтах и рекламодателях, которые могли оплачивать продвижение материалов, а также данные о настройках таргетинга.

Кроме того, комиссия запросила сведения о том, какие автоматизированные и ручные процедуры компания использует для проверки рекламы до ее публикации. Meta* также обязали сохранить цифровые записи, имеющие отношение к делу. Компания должна дать ответ в течение семи дней.

Ранее сообщалось, что рекламные агентства начали отключать часть автоматических креативных функций Meta*, опасаясь, что искусственный интеллект платформы меняет утвержденную рекламу без достаточного контроля со стороны брендов.