Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

DDB Navigator inside

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
14.08.2026 в 11:55

Регулятор Индии потребовал от Meta* раскрыть данные рекламодателей

Ведомство запросило информацию о платежах, таргетинге и проверке рекламы на площадках компании

Национальная комиссия по правам человека Индии (NHRC) потребовала от Meta (*признана экстремистской и запрещена в России) предоставить информацию о рекламодателях и платежах, связанных предположительно с продвижением порнографического и сексуального контента на ее платформах. Кроме того, ведомство запросило данные о параметрах таргетинга и потенциальном охвате такой рекламы.

Распоряжение принято после жалобы на использование рекламных инструментов Meta* для распространения подобного контента. Теперь компания должна предоставить сведения об аккаунтах и рекламодателях, которые могли оплачивать продвижение материалов, а также данные о настройках таргетинга.

Кроме того, комиссия запросила сведения о том, какие автоматизированные и ручные процедуры компания использует для проверки рекламы до ее публикации. Meta* также обязали сохранить цифровые записи, имеющие отношение к делу. Компания должна дать ответ в течение семи дней.

Ранее сообщалось, что рекламные агентства начали отключать часть автоматических креативных функций Meta*, опасаясь, что искусственный интеллект платформы меняет утвержденную рекламу без достаточного контроля со стороны брендов.

Юлия Топольская
Meta
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.