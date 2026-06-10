В России разблокировали Roblox

В России вновь заработала одна из крупнейших онлайн-платформ для игр и контента Roblox. На нее можно зайти без использования VPN-сервиса. Доступ к площадке был заблокирован в декабре 2025 года из-за отказа Roblox выполнять требования Роскомнадзора.

В настройках аккаунта появились возрастные группы. Roblox предлагает пользователям пройти проверку возраста, чтобы получить доступ к «дополнительным функциям», пишет «Коммерсантъ».

Накануне Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой разблокировать Roblox на территории России. Минцифры получило от компании гарантии соблюдения законодательства РФ.

Roblox признала, что существующие технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны. Платформа предоставила российской стороне гарантии реализации мер для дополнительной защиты несовершеннолетних от опасного контента и нежелательного поведения других пользователей.

Отмечалось, что Roblox запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам и будет бороться с распространением на площадке контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей.