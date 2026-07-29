Выручка «Яндекса» от рекламы и услуг продвижения выросла на 10% во втором квартале

За первое полугодие 2026 года выручка группы «Яндекс» выросла на 19% год к году и составила 759 млрд руб. Во втором квартале оборот от услуг по рекламе и продвижению увеличился на 12% — до 128 млрд руб. Компания сохранила прогноз по росту выручки на 2026 год примерно на 20%.

Реклама и продвижение

Во втором квартале выручка от рекламы и услуг продвижения, полученная от внешних клиентов (до вычета агентских премий, без «Авто.ру»), выросла на 10,3% год к году. В компании отметили, что темпы роста превысили динамику российского рынка диджитал-рекламы. Основными драйверами стали повышение эффективности рекламных инструментов, рост отдельных категорий рекламодателей и развитие новых рекламных форматов.

Одним из ключевых факторов роста стала рекомендательная технология ARGUS, которая обеспечила почти половину прироста рекламной выручки. По данным компании, технология в 30 раз углубила анализ пользовательского поведения и позволила рекламодателям получать в среднем на 4% больше целевых действий при сопоставимых бюджетах.

«Яндекс» также продолжил развивать рекламные форматы для бизнеса в «Алисе AI» в поиске. Алгоритмы анализируют не только поисковый запрос, но и контекст диалога пользователя, что позволяет показывать рекламу еще до формирования конкретного запроса. Во втором квартале объявления на ИИ-поверхностях были показаны более чем 460 тыс. рекламодателей — это около трех четвертей всей рекламной базы платформы.

Наиболее активно рекламные бюджеты росли в категориях «Развлечения» (+28%), «Медицина и фармацевтика» (+22%) и «Информационные технологии» (+20%). Инвестиции иностранных компаний в рекламу на сервисах «Яндекса» в России увеличились на 55% год к году. Выручка от быстрорастущих рекламных форматов выросла на 61% благодаря расширению инвентаря и повышению эффективности размещений.

Ретейл-медиа

Доходы от рекламы в сервисах электронной коммерции во втором квартале увеличились на 43% год к году. В компании объяснили рост развитием ретейл-медиа в «Яндекс Маркете». При этом квартальная выручка направления электронной коммерции выросла на 20%, до 123,7 млрд руб., а весь блок «Городские сервисы» увеличил выручку на 18% — до 215,6 млрд руб.

Как подчеркнули в пресс-службе компании, по итогам второго квартала «Яндекс Еда», «Лавка» и «Маркет» впервые вышли на безубыточность по скорректированному показателю EBITDA — показатель составил 401 млн руб. «Это стало возможным благодаря работе над повышением эффективности бизнес-модели сегмента за счет значительного улучшения показателей «Маркета» и более чем двукратного роста скорректированного показателя EBITDA «Еды». Компания рассчитывает, что сегмент станет устойчиво безубыточным на горизонте двенадцати месяцев», — уточнили в «Яндексе».

Плюс и медиасервисы

Выручка направления «Плюс и развлекательные сервисы» во втором квартале выросла на 27% год к году — до 34,9 млрд руб., а за первое полугодие составила 67,1 млрд руб. Рост обеспечили увеличение числа платящих подписчиков и повышение среднего дохода на пользователя.

Количество подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 49,4 млн, увеличившись на 14,4% год к году. Одним из факторов роста стала трансляция чемпионата мира на «Кинопоиске», матчи которого посмотрели 8,7 млн подписчиков. За счет развития спортивного направления аудитория раздела «Спорт» на платформе за два года выросла в 2,5 раза.

Финансовые результаты

Во втором квартале 2026 года выручка «Яндекса» выросла на 16% год к году и достигла 386 млрд руб., а по итогам первого полугодия — 759 млрд руб. (+19%). Скорректированная EBITDA за шесть месяцев увеличилась на 41%, до 162 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль — на 90%, до 82,2 млрд руб. Компания также сохранила прогноз на 2026 год: рост выручки около 20% и скорректированная EBITDA порядка 350 млрд руб.

Обратный выкуп акций

В мае 2026 года совет директоров «Яндекса» одобрил программу обратного выкупа акций для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников. В течение двух лет на эти цели компания планирует направить до 50 млрд руб. По состоянию на 27 июля «Яндекс» уже выкупил 3,3 млн акций почти на 12,5 млрд руб., что соответствует примерно 3,3% акций в свободном обращении и 0,83% уставного капитала.

При этом во втором квартале компания разместила 894,1 тыс. дополнительных акций (0,23% уставного капитала) для исполнения ранее принятых обязательств по программе мотивации сотрудников. В «Яндексе» подчеркнули, что объем обратного выкупа в несколько раз превысил объем дополнительной эмиссии, благодаря чему удалось сократить прирост количества голосующих акций на рынке.

Напомним, в первом квартале 2026 года выручка «Яндекса» от рекламы и услуг продвижения, полученная от внешних клиентов, до вычета агентских премий увеличилась на 9% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Показатель был на уровне 115,4 млрд руб.