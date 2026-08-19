Выручка «Циана» от медийной рекламы в первом полугодии выросла на треть

В первом полугодии 2026 года выручка онлайн-платформы для операций с недвижимостью «Циан» от медийной рекламы увеличилась на 33,2% год к году, до 974 млн руб., во втором квартале — на 33,2% год к году, до 513 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Выручка «Циана» от лидогенерации за первое полугодие выросла на 22,3%, до 2,5 млрд руб., за второй квартал — на 26,1%, до 1,3 млрд руб. Выручка от размещения объявлений увеличилась за полгода на 13,3%, до 4,1 млрд руб., за второй квартал — на 16,1%, до 2,2 млрд руб. Рост совокупной выручки за шесть месяцев составил 20,5%, до 8,3 млрд руб., за второй квартал — 22,8%, до 4,4 млрд руб.

Расходы «Циана» на маркетинг снизились за полгода на 2,7%, до 1,8 млрд руб., а за второй квартал выросли на 11,1%, до 1,1 млрд руб. Как процент от выручки маркетинг составил 22,2% за шесть месяцев 2026 года по сравнению с 27,6% за шесть месяцев 2025 года.

Умеренный рост расходов на маркетинг во втором квартале связан с повышением эффективности, фокусом на ключевые регионы и перераспределением расходов в связи с более тонко настроенным управлением маркетинговыми кампаниями.

Траты «Циана» на персонал за шесть месяцев увеличились на 12,4%, до 3,1 млрд руб., за второй квартал — на 13,7%, до 1,5 млрд руб. Расходы на ИТ возросли за полгода на 9,6%, до 365 млн руб., за второй квартал — на 16,4%, до 199 млн руб. Рост операционных расходов в целом составил 3,6% за шесть месяцев, до 5,9 млрд руб., за второй квартал — 7,2%, до 3,2 млрд руб.