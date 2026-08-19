ЦБ установит лимит на пополнение кошельков цифровыми рублями

Банк России установит лимит в 300 тыс. рублей в месяц на переводы с безналичного счета в одном банке на кошелек с цифровыми рублями. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. При этом уже зачисленными на цифровой кошелек средствами россияне смогут распоряжаться свободно.

«Единственный лимит — 300 тыс. рублей в месяц на переводы со своего безналичного счета в одном банке на цифровой счет. Как показывает практика и наша статистика, для человека в среднем этой суммы вполне достаточно», — сказала Бакина. По ее словам, никаких ограничений на переводы внутри платформы цифрового рубля не будет.

Операции с цифровым рублем для граждан будут бесплатными. «Для граждан не будет никаких комиссий, все операции бесплатные», — подчеркнула представитель ЦБ. Для бизнеса плата за операции будет минимальной по сравнению с банковскими тарифами за аналогичные действия, добавила она.

Цифровой рубль — новая форма национальной валюты: один обычный рубль соответствует одному цифровому. До 1 сентября в России продолжается пилотный проект по его использованию, а с 1 сентября граждане смогут открыть цифровой кошелек через приложения системно значимых банков. На главной странице приложения появится кнопка с соответствующим логотипом.

Доступ к цифровому рублю также должны обеспечить кредитные организации, признанные значимыми на рынке платежных услуг. В число системно значимых банков входят «Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк», «Альфа-банк», «Т-Банк», ПСБ, РСХБ, «Юникредит банк», «Райффайзенбанк», «Совкомбанк», МКБ и «Дом.РФ».