МФО попросили ЦБ упростить правила биометрической идентификации заемщиков

Российские микрофинансовые организации (МФО) столкнулись с проблемами при выдаче онлайн-займов с обязательной биометрической идентификацией клиентов. Нацсовет финансового рынка (НСФР) попросил Банк России упростить правила и разрешить дистанционную идентификацию только по лицу, без голосовой биометрии, следует из письма организации регулятору. Об этом сообщает РБК.

В ЦБ подтвердили получение обращения и сообщили, что рассмотрят его в установленном порядке. Сейчас при оформлении онлайн-займов кредиторы должны использовать два вида биометрических данных — изображение лица и голос.

По данным Единой биометрической системы (ЕБС) на 20 июля, в ней содержалось 92,1 млн записей биометрических данных россиян. При этом голосовая модальность была примерно в 9,9 млн записей, или 10,7% от общего числа. Для получения онлайн-займа клиенту необходимо иметь «подтвержденную» или «стандартную» биометрию.

В НСФР считают, что обязательный сбор голосовой биометрии создает технические сложности. Для записи голосового образца клиенту необходимо находиться в звукоизолированном помещении и произнести заданную последовательность цифр. На качество записи влияют фоновый шум, качество связи и оборудования, а также ограниченное время у клиента, что может приводить к неудачным регистрациям в ЕБС.

Участники рынка также указывают на развитие технологий синтеза и клонирования голоса. В НСФР считают, что отказ от обязательной проверки голосовой биометрии не снизит уровень безопасности идентификации.

Требование об использовании ЕБС при получении онлайн-займов для МФК действует с 1 марта 2026 года. Ранее в ЦБ допускали возможность отложить санкции за выдачу займов без биометрии.