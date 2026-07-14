Реклама в «Максе» выросла в 11 раз за полгода

Мессенджер «Макс» стал самым быстрорастущим игроком на российском рынке инфлюенс-маркетинга. Так, за первое полугодие 2026 года объем рекламы на платформе увеличился в 11 раз — с почти нулевого уровня до 0,9% рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и DIDENOK TEAM.

Одновременно аналитики зафиксировали перераспределение рекламных бюджетов в пользу российских площадок. VK увеличил объем рекламы на 47%, нарастив долю рынка с 18,4% до 26,4% и закрепившись на втором месте после YouTube. Rutube за год утроил рекламные объемы, а «Дзен» показал рост на 33%.

При этом YouTube и Telegram продолжили терять рекламные бюджеты: их совокупный объем сократился примерно на 1,4 млрд рублей. Легальный сегмент Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) снизился сразу на 77% год к году, а около 1,1 млрд руб. рекламных расходов перешли на российские платформы.

По словам основателя DIDENOK TEAM Кирилла Диденка, ключевым фактором успеха становится способность брендов быстро адаптировать свои стратегии под площадки, куда перемещаются аудитория и рекламные бюджеты.

Ранее Роскомнадзор впервые обнародовал данные об объемах рекламы в мессенджере «Макс». Так, в январе-июне 2026 года рекламодатели зарегистрировали размещения на общую сумму около 1 млрд руб.