«Магнит» догнал маркетплейсы по рекламным возможностям для FMCG

Эксперты Easy Commerce (технологический партнер Okkam ) обновили ранкер рекламного инвентаря для FMCG. В исследовании E-commerce Placement Ranker: FMCG Category 2026 дается оценка рекламных возможностей крупнейших игроков российского e-commerce. По результатам исследования Ozon и «Яндекс Маркет» сохранили лидерские позиции по интегральным возможностям, «Магнит» впервые достиг уровня маркетплейсов по качеству инструментов, а в сегменте быстрой доставки лидерами стали «Яндекс Лавка» и «Яндекс Еда».

По итогам 2025 года российский рынок электронной коммерции вырос на 28%, до 11,5 трлн рублей. Сегмент e-grocery увеличился на 23%, достигнув 1,5 трлн рублей, а его доля в общем объеме онлайн-продаж составила 19,4%. По оценке Easy Commerce, объем рынка E-Retail Media за год вырос на 69%, до 613 млрд рублей, став крупнейшим рекламным сегментом в России.

В 2026 году рынок e-grocery, по прогнозу компании, увеличится до 1,9 трлн рублей при 1,2 млрд заказов. Рост будет обеспечен прежде всего повышением частоты покупок, укреплением лояльности пользователей и дальнейшим переходом аудитории из офлайн-ритейла в онлайн. На этом фоне рекламодатели все активнее перераспределяют бюджеты в пользу измеримых каналов, что, как ожидается, позволит рынку E-Retail Media вырасти еще на 52% — до 932 млрд рублей.

Среди ключевых факторов развития FMCG в электронной коммерции аналитики выделяют расширение click-out-форматов, инвестиции в которые за год выросли на 42%, развитие социальной коммерции, в России активно развиваются CPA-механики через VK и Ozon, а также усиление омниканальных рекламных решений и внедрение нейросетевых поисковых технологий, снижающих процент пустых выдач и повышающих конверсию для товаров с широким ассортиментом.

В обновленной версии исследования проанализированы 15 крупнейших площадок, разделенных на три сегмента: маркетплейсы, сервисы быстрой доставки и онлайн-ретейлеры. Оценка проводилась по 14 параметрам, а одним из главных изменений методологии стало разделение аналитики и таргетинга на медийный (Media) и перформансный (Performance) инвентарь. Такой подход позволяет брендам выбирать площадки в зависимости от целей кампании — построения узнаваемости или прямого стимулирования продаж.

Каждой платформе был присвоен интегральный балл по пятибалльной шкале. По словам авторов исследования, его цель — предоставить FMCG-брендам объективную основу для распределения рекламных бюджетов с учетом эффективности различных каналов.

Лидером рейтинга второй год подряд стал Ozon, набравший 4,4 балла из 5. По оценке Easy Commerce, площадка демонстрирует наиболее сбалансированное сочетание медийных и перформанс-инструментов, обеспечивая эффективность как для имиджевых кампаний (низкий CPM при высоком охвате), так и для транзакционных задач (высокие CR и ROAS), предлагая самую широкую аналитику по обоим трекам.

«Магнит» впервые вышел на уровень маркетплейсов, заняв четвертое место в общем рейтинге с результатом 4 балла — лучшим среди онлайн-ретейлеров. Авторы исследования отмечают, что сеть лидирует по качеству рекламного инвентаря, таргетинга, контента и программ лояльности. За первые пять месяцев 2026 года рекламная выручка «Магнита» выросла в 1,5 раза.

В сегменте быстрой доставки лидерами стали «Яндекс Лавка» и «Яндекс Еда», получившие по 3,6 балла благодаря развитию аналитики и кобрендинговых инструментов. По мнению аналитиков, сервисы доставки окончательно сформировались как самостоятельный рекламный канал, однако пока сохраняется разрыв между уровнем технологических возможностей и фактической лояльностью брендов.

По итогам исследования аналитики Easy Commerce делают вывод, что маркетплейсы сохраняют лидерство для большинства рекламных задач, однако традиционные ретейлеры начинают предлагать сопоставимый уровень сервисов, а сервисы доставки становятся отдельным каналом взаимодействия с потребителями. По мнению авторов отчета, это требует от производителей FMCG перехода к гибридной стратегии распределения медийных и перформанс-бюджетов в зависимости от конкретных маркетинговых целей.