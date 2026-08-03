Мошенничество с «Госуслугами» стало самой обсуждаемой схемой обмана в соцмедиа

Схемы мошенничества, связанные с порталом «Госуслуги», стали самой обсуждаемой темой интернет-обмана в российских социальных медиа во втором квартале 2026 года. К такому выводу пришли аналитики коммуникационного агентства Win2Win Communications и системы мониторинга Brand Analytics . Результаты исследования приводит ТАСС.

За апрель — июнь пользователи более 372 тыс. раз упомянули взломы аккаунтов, поддельные уведомления и попытки получить доступ к учетным записям через «Госуслуги». Это составляет 37,1% всех обсуждений отдельных мошеннических сценариев.

Второе место по популярности заняла схема с переводом средств на «безопасный счет» — 139 784 упоминания (13,9%). Далее следуют мошенничество в Telegram (89 525 сообщений), звонки от имени банков (88 433) и сценарии с получением SMS-кодов подтверждения (68 492), которые все чаще используются как промежуточный этап для захвата учетных записей и банковских сервисов.

По данным исследования, злоумышленники продолжают менять легенды и чаще представляются сотрудниками государственных ведомств, банков, маркетплейсов и коммунальных служб. Наиболее часто в обсуждениях фигурируют МВД и полиция (122 372 упоминания), ВТБ (89 476), «Госуслуги» и ЕСИА (86 524), МФЦ (31 566), а также Ozon (27 463).

Эксперты отмечают, что вместо привычной «службы безопасности» мошенники используют официально звучащие названия подразделений, например «отдел финансового мониторинга» или «управление по кибербезопасности». Такая тактика позволяет быстрее завоевывать доверие потенциальных жертв.

Исследование также показало, что чаще всего тему интернет-мошенничества обсуждают пользователи старше 55 лет — на них приходится 25,2% сообщений. Далее следует аудитория в возрасте от 35 до 44 лет — 23,9% и 25−34 лет — 21,3%. Мужчины активнее женщин обсуждают тему мошенничества: 54,7% против 45,3%.

Всего аналитики изучили около 8,8 млн публикаций, размещенных с 1 апреля по 30 июня 2026 года в социальных сетях, блогах, на форумах, видеоплатформах, сайтах отзывов и в микроблогах.