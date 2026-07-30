Новости уходят в соцсети: площадки впервые обогнали сайты СМИ по охвату аудитории

Социальные сети впервые стали более популярным способом получения новостей, чем прямые посещения сайтов и приложений СМИ. К такому выводу пришли авторы исследования Digital News Report: Australia 2026, подготовленного Центром исследований новостей и СМИ Канберрского университета совместно с Институтом изучения журналистики Reuters при Оксфордском университете.

Согласно отчету, 56% австралийцев используют соцсети для доступа к новостям, тогда как напрямую на сайты и приложения медиа заходят 52% пользователей. Лидером среди каналов остается телевидение — его используют 57% аудитории.

Основным фактором изменения медиапотребления стала молодая аудитория. Так, среди пользователей 18−24 лет все большую роль играют короткие видеоформаты и платформы вроде TikTok. При этом молодые пользователи не отказываются от новостей, а меняют способ их потребления. Информация все чаще приходит через ленты рекомендаций, авторов контента и тематические сообщества, а не через самостоятельный поиск на сайтах СМИ.

В настоящее время 43% австралийцев получают новости от блогеров и создателей контента, воспринимая такой формат как более понятный и удобный.

Еще одним новым каналом становятся сервисы на базе искусственного интеллекта. Около 9% опрошенных используют чат-боты, включая ChatGPT, Gemini и Perplexity, для получения новостей — чаще всего для краткого пересказа материалов или уточнения информации.

При этом уровень доверия к новостям из соцсетей и от ИИ-сервисов остается ниже, чем к самостоятельно выбранным источникам. Около половины не доверяют новостям, полученным от чат-ботов (49%) или из социальных сетей (51%).

По мере того как платформы становятся главным посредником между пользователем и информацией, власти разных стран начинают обсуждать соответствующее регулирование. Так, в Великобритании рассматривают возможность обязать крупные соцсети и видеоплатформы делать более заметными материалы проверенных новостных организаций в лентах и поисковой выдаче.