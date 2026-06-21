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21.06.2026 в 12:01

Reddit и WPP выявили, как пользователи принимают решения о покупках

Прямое обращение бренда к клиенту на платформе работает эффективнее таргетированной рекламы

Reddit и WPP опубликовали совместное исследование о том, как пользователи сервиса принимают решения о покупках. Опрос охватил более 13 тыс. пользователей Reddit.

77% респондентов отметили, что перед покупкой заходят в два или больше сообщества, чтобы проверить свое решение. 63% опрошенных доверяют выводам, сделанным на основе обсуждений на Reddit, больше, чем схожей информации из других социальных платформ. 58% указали, что прямой ответ бренда на вопрос пользователя в треде повышает доверие к этому бренду.

В Reddit подчеркнули, что реклама в профильных сообществах платформы работает в разы эффективнее обычного таргетинга: намерение совершить покупку выше в 16 раз, а вовлеченность — на 30%. Напомним, что платформа привлекает практически 20% зумеров.

WPP Reddit Исследования Зумеры
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