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02.08.2026 в 12:00

Челябинск возглавил топ городов с самой доступной арендой для туристов

Дороже всего посуточная аренда обойдется в Нижнем Новгороде

Список российских городов-миллионников с самой дешевой посуточной арендой жилья для туристов возглавили Челябинск (в среднем 2 990 руб.), Омск (3 150 руб.) и Уфа (3 290 руб.). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса «Суточно.ру».

Дороже всего арендовать жилье в Нижнем Новгороде (6 060 руб. в сутки), Санкт-Петербурге (5 700 руб.) и Москве (5 440 руб.). Далее в списке следуют Казань (5 420 руб.), Самара (4 460 руб.), Волгоград (4 090 руб.), Екатеринбург (4 020 руб.) и Ростов-на-Дону (3 690 руб.).

В Новосибирске туристы могут арендовать жилье в среднем за 3 660 руб. в сутки, в Краснодаре — за 3 560 руб., в Воронеже — за 3 470 руб., в Красноярске — за 3 540 руб., в Перми — за 3 390 руб.

В среднем туристы арендуют жилье в крупных городах на трое суток, расходы на эти цели составляют 15 480 руб. Предпочтение чаще отдают однокомнатным квартирам, расположенным в центре города недалеко от метро. В числе требований: наличие Wi-Fi, стиральной машины, раздельных спальных мест и возможности разместиться с детьми.

исследование жилье аренда
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