Россияне все чаще превращают увлечения в источник дохода

Бизнес вокруг увлечений в России меняется. Главный драйвер — доступные цифровые инструменты. Раньше продажи небольших мастерских и домашних кондитеров выглядели кустарно: личная страница, любительские фото, прайс в сообщениях и перевод по номеру телефона. Сейчас они превращают хобби в полноценный бизнес, используя витрины в соцсетях, миниаппы в мессенджерах, счета-ссылки на оплату, несколько способов расчета и понятные условия возврата. Об этом говорится в исследовании сервиса «ЮKassa». Отчет есть в распоряжении Sostav.

В первом полугодии 2026 года оборот категории товаров для рукоделия и шитья вырос на 21% год к году, число транзакций — на 10%, средний чек — на 9%, до 4 201 руб.

Старт в рукоделии — один из самых доступных. Базовое оборудование, материалы и витрина в соцсетях позволяют выйти на первые продажи. Чтобы работать как бизнес, мастера подключают выставление счета по ссылке, платежных ботов в мессенджерах и другие инструменты социальной коммерции.

Оборот готовых кондитерских изделий в первом полугодии вырос на 10% год к году, число транзакций — на 15%. Средний чек снизился на 5%, до 4 230 руб. На фоне роста числа транзакций это говорит о расширении аудитории за счет ассортимента: торты на заказ дополняют более доступные позиции — капкейки, печенье, десерты к чаю.

Тренд на развитие таких категорий продолжит усиливаться: спрос на авторские товары и локальные сервисы растет, порог входа в микробизнес остается низким. Для мастеров это возможность перейти от разовых заказов к стабильному доходу, для покупателей — выбирать уникальные вещи с прозрачными условиями покупки.