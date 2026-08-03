32% опрошенных россиян сократили расходы на покупки с помощью ИИ

Использование искусственного интеллекта (ИИ) при выборе товаров и услуг чаще способствует экономии, чем росту расходов. По данным исследования платформы мониторинга видимости брендов в нейросетях AIMonitor.pro, 32% россиян, применяющих ИИ для шопинга, сообщили о сокращении общих трат, тогда как об их увеличении заявили 24% респондентов. Опрос охватил 2 тыс. россиян. Отчет есть в распоряжении Sostav.

Результаты исследования также не подтвердили распространенное мнение о том, что рекомендательные алгоритмы неизбежно стимулируют импульсивное потребление. Почти половина пользователей (45%) не заметили изменений в количестве незапланированных покупок. При этом 21% стали совершать такие покупки реже, тогда как об их росте заявили лишь 12% опрошенных.

Чаще всего россияне обращаются к ИИ за рекомендациями в категориях, где необходимо сравнить множество вариантов. Лидируют развлечения и досуг (27%), электроника и бытовая техника (25%), а также онлайн-сервисы и подписки (24%). Далее следуют путешествия и бронирование (23%), косметика и товары для ухода (17%), финансовые продукты (15%), продукты питания и доставка еды (14%), одежда и обувь (14%), товары для дома (8%), автомобильные товары (6%) и образовательные курсы (6%).

Кирилл Власов, сооснователь и технический директор AIMonitor.pro: Наше исследование показало, что влияние ИИ на потребительское поведение сложнее, чем принято думать. Речь прежде всего о чат-ассистентах и языковых моделях — ChatGPT, YandexGPT и подобных, — а не о рекомендательных лентах маркетплейсов, которые работают иначе. Чат-ассистент отвечает на конкретный запрос и помогает сузить выбор; лента маркетплейса, напротив, предлагает больше вариантов. Вместо того чтобы подталкивать к лишним тратам, чат-ассистенты часто упрощают выбор и снижают частоту незапланированных покупок — то есть работают как инструмент фильтрации. Потребитель тратит меньше времени на перебор опций, внимательнее оценивает релевантные предложения и чаще совершает осознанную покупку. Это означает сдвиг от импульсивного потребления к более целенаправленному поиску — алгоритмы не столько стимулируют спрос, сколько повышают его качество.

Исследование также выявило различия в потребительском поведении мужчин и женщин. Среди женщин, использующих ИИ при покупках, о снижении расходов сообщили 34%, о росте — 27%. У мужчин эти показатели составили 30% и 22% соответственно.

Более заметные различия зафиксированы в отношении незапланированных покупок. Реже совершать импульсивные покупки после использования ИИ стали 25% женщин против 18% мужчин. В то же время увеличение числа таких покупок отметили 13% женщин и 11% мужчин.