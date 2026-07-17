RBE Group заинтересовалась покупкой Балаковского молочного комбината

RBE Group, один из крупнейших операторов корпоративного питания в России, рассматривает возможность покупки Балаковского молочного комбината (БМК) в Саратовской области. Стоимость предприятия оценивается примерно в 175 млн руб., сообщает «Коммерсант».

В самой компании и на комбинате информацию о возможной сделке пока не комментируют. Балаковский молочный комбинат в последние годы испытывает серьезные финансовые трудности. По итогам 2025 года выручка предприятия сократилась более чем на 62%, до 1,48 млрд руб., а чистый убыток составил почти 270 млн руб. Попытки вывести актив из кризиса, предпринятые прежними инвесторами, не принесли ожидаемого результата.

Эксперты считают, что потенциальная покупка вписывается в стратегию RBE Group по созданию вертикально интегрированной структуры. Наличие собственного молочного производства позволит компании обеспечить поставки ключевой продукции для исполнения крупных контрактов, а также сократить зависимость от сторонних поставщиков и снизить операционные расходы.

При этом сама молочная отрасль остается под давлением. По оценкам аналитиков, рентабельность производителей за год снизилась почти вдвое. На рынок продолжают влиять высокая ключевая ставка, рост логистических затрат, конкуренция с импортной продукцией и сдержанный потребительский спрос.