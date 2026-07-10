Трафик продуктовых магазинов просел на 10%

Российские продуктовые магазины столкнулись со снижением покупательского трафика. В январе-июне 2026 года количество чеков в магазинах у дома сократилось на 10% год к году, а в алкомаркетах и табачных магазинах — на 14%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «Эвотор».

Схожую динамику фиксируют и другие аналитики. В супермаркетах число покупок снизилось на 4%, в алкомаркетах — на 12%, а в табачных магазинах — на 18%. Эксперты отмечают, что покупатели все чаще отказываются от импульсивных покупок и переходят к более рациональной модели потребления, выбирая в том числе жесткие дискаунтеры.

Рост среднего чека пока частично компенсирует снижение посещаемости. За год расходы на одну покупку увеличились примерно на 6%, однако в основном это связано с ростом цен. При этом оборот магазинов у дома по итогам первого полугодия снизился на 2%.

Ретейлеры пытаются компенсировать падение офлайн-трафика развитием онлайн-продаж, однако пока их доля в продовольственной торговле остается небольшой. На фоне снижения покупательской активности и роста затрат сети также сокращают темпы расширения: вместо массового открытия новых точек компании делают ставку на повышение эффективности уже работающих магазинов.

Ранее сообщалось, что сегмент готовой еды остается самым быстрорастущим направлением на российском розничном рынке. По оценкам АКОРТ, продажи готовых блюд в крупных федеральных торговых сетях второй год подряд увеличиваются примерно на 30%.