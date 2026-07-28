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28.07.2026 в 10:05

«Радио Sostav»: Удаленка, гибрид или офис?

Какой формат работает для бизнеса

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Один из главных трендов российского рынка труда — гибридная занятость. Правда, формат работы в офисе доминирует: с начала 2026 года опубликовано более 1 млн вакансий с очной работой против 101 тыс. удаленных и 75 тыс. гибридных. Пожалуй, на этом моменте многие смахнули слезу ностальгии, вспомнив 2020 год. В новом выпуске разбираемся, что реально работает для бизнеса — удаленка, офис или гибрид.

Сегодня в эфире:

  • Ирина Кантэли, руководитель HR-отдела агентства makelove;
  • Юлия Бусоргина, директор по маркетингу и PR GreenData;
  • Кирилл Заславский, директор по работе с клиентами *feedstars;
  • Виктория Арсентьева, руководитель отдела контента, спецпроектов и SMM hh.ru;
  • Ирина Веденецкая, генеральный директор Labelmen;
  • Юлия Алифёрова, исполнительный директор Digital Budget.

Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.

hh.ru Кадры Feedstars удаленка makelove agency гибридный формат работы Digital Budget Радио Sostav GreenData Labelman
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