«Радио Sostav»: Удаленка, гибрид или офис?

Один из главных трендов российского рынка труда — гибридная занятость. Правда, формат работы в офисе доминирует: с начала 2026 года опубликовано более 1 млн вакансий с очной работой против 101 тыс. удаленных и 75 тыс. гибридных. Пожалуй, на этом моменте многие смахнули слезу ностальгии, вспомнив 2020 год. В новом выпуске разбираемся, что реально работает для бизнеса — удаленка, офис или гибрид.

Сегодня в эфире:

Ирина Кантэли, руководитель HR-отдела агентства makelove ;

; Юлия Бусоргина, директор по маркетингу и PR GreenData ;

; Кирилл Заславский, директор по работе с клиентами *feedstars ;

; Виктория Арсентьева, руководитель отдела контента, спецпроектов и SMM hh.ru ;

; Ирина Веденецкая, генеральный директор Labelmen ;

; Юлия Алифёрова, исполнительный директор Digital Budget .

Подробнее — в новом выпуске «Радио Sostav».

Также выпуск доступен на «Яндекс Музыке» и в Apple Podcasts.