Vogue назвал самую стильную собаку года

Журнал Vogue объявил победителя ежегодного конкурса Dogue на самую стильную собаку 2026 года. Главный приз достался итальянской левретке по кличке Сэр Спад (Sir Spud), которая теперь появится на обложке цифрового выпуска Dogue.

В конкурсе участвовали тысячи собак со всего мира. Жюри оценивало фотографии по трем критериям: композиция, характер питомца и соответствие духу «dogueness», то есть общему стилю и обаянию. Сэр Спад впечатлил судей выразительным взглядом и спокойной, аристократичной манерой держаться.

В этом году Vogue также представил специальные обложки с питомцами знаменитостей. Среди них — бигль Санса музыканта Bad Bunny и миниатюрный пудель Винни актрисы Милли Бобби Браун.

Ранее сообщалось, что Condé Nast полностью прекратит демонстрацию изделий из натурального меха в своих изданиях и рекламных кампаниях по всему миру.